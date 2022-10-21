Wellboy презентував пісню під назвою Стиль. Сингл увійде у майбутній альбом, над яким наразі працює артист.

Нове відео Wellboy знімали в Києві за кілька днів до масованих обстрілів РФ. На кадрах видно міст Кличка, парк Шевченка та червоний корпус КНУ.

– На жаль, так історично склалося, що свобода кожному поколінню українців давалася і дається дорогою ціною. Ми пам’ятаємо та шануємо всіх, хто пережив драматичні часи в історії нашої держави. Сьогодні головна мета кожного з нас – це вистояти як фізично, так і емоційно, задля перемоги над ворогом. Цією роботою ми хочемо підтримати українців і нагадати, що життя триває, – зауважив Wellboy.

Співак переконаний, пори щоденні новини, кохання і позитивні емоції завжди на часі. Своєю новою піснею Стиль Wellboy сподівається хоча б трішки підтримати кожного українця.

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– Тримайте у тонусі ментальне здоров’я, один одного та допомагайте нашій країні хто чим може, бо у кожного свій фронт. І саме так, ми обов’язково скоро переможемо, – переконаний артист.

У новій роботі видно, як змінився Wellboy – тепер він постає більш дорослим і романтичним. Ймовірно, на це вплинула війна та зміни в команді артиста – влітку він припинив співпрацю з Юрієм Бардашем через його прокремлівську позицію. Спершу Бардаш не наважувався публічно засудити криваву агресію Кремля, а згодом побачив в Україні “нацистів” і втік до Москви.