Холостячка 2 стартувала на СТБ 17 вересня. Уже з першої вечірки стало зрозуміло – 2 сезон романтичного реаліті-шоу зі Златою Огневич буде емоційним.

Уже на першій вечірці-знайомстві учасник шоу довів до сліз співачку Злату Огнєвіч.

Під час індивідуального спілкування Олександр Борзенко згадав події у Маріуполі 2014 року.

– У мене були серйозні стосунки, вони тривали близько шести років. Я з Маріуполя, він в 2014 році був захоплений сепаратистами. Моя дівчина жила на мікрорайоні, який був обстріляний. І вона переїхала до Львова, я залишився в Маріуполі на відстані. Не було зрозуміло, що буде з Маріуполем. Там пройшов референдум, потім ми відбили місто, все стало налагоджуватися, потім знову бойові дії, – згадав він.

Під час розповіді Олександра на очах холостячки Огнєвіч з’явилися сльози.

– Це болюча тема для мене. Вибач, – пояснила співачка.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч з п’яти років жила з батьками у Криму. Після окупації півострова Росією співачка не їздила на півострів. Лише нещодавно Огнєвіч вдалося перевезти батьків ближче до себе. Квартиру в Судаку, в якій жили батьки Злати Огнєвіч, вдалося продати. Тепер сім’я співачки живе в Українці під Києвом.