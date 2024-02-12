Співачка Злата Огнєвіч виступила перед українськими військовослужбовцями та поділилася враженнями від концерту, що назвала “особливим та незабутнім”.

Злата Огнєвіч заспівала для військових

Артистка розповіла шанувальникам, що зустрілася зі справжніми героями нашого часу. Огнєвіч не вперше дає концерти для військових і щоразу відчуває неймовірну силу, гордість та вдячність нашим захисникам. На її виступ зібралася повна зала воїнів. Також вони зробили фото зі Златою на памʼять.

– Я хочу висловити подяку кожному з вас за теплий прийом, за вашу сміливість та самовідданість, за те, що ви готові стати на захист інших у будь-який час. Ваша мужність надихає нас усіх, і я пишаюся тим, що мала змогу поділитися з вами своєю музикою та енергією, – зазначила Злата у дописі.

Співачка зауважила, що своєю творчістю завжди хоче підтримати військових. Якось Огнєвіч влаштувала імпровізований концерт для поранених воїнів, заспівавши для них просто посеред лікарні.

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До слова, артистка регулярно виступає перед українськими захисниками. Вона буває не лише у госпіталях, а виїжджає практично на лінію фронту.