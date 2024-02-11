Співачка Злата Огнєвіч має власні лайфхаки з поліпшення настрою. Артистка поділилася із шанувальниками списком з трьох пунктів, що містить прості речі, здатні на весь день покращити її душевний стан. Також Злата запропонувала підписникам поділитися власними поліпшувачами дня.

Злата Огнєвіч розповіла про прості речі для покращення настрою

Виявилося, що цього переліку співачка внесла улюблений вініл, чай із місця сили – Карпат, а також нові книжки.

– Зараз читаю Смерть митця Вільяма Дерезевіца. Приємно знайти однодумця, – зазначила в дописі артистка.

Ця книга розповідає про те, як творчі люди почувають себе у цифрову епоху, що неминуче впливає на діяльність музикантів, письменників та художників.

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Реакція мережі на список Злати Огнєвіч

У коментарях підписники відгукнулися на пропозицію співачки поділитися власними приємними заняттями. Тож фоловери доповнили перелік поліпшувачів настрою. Є серед них і творчість самої Огнєвіч.

Зранку включити EP альбом Віддаю – і настрій на день гарантований.

Найприємніше заняття для мене – це намагатися не заплутатися у власних шнурках під час ранкового бігу!

Музика також, мотиваційне або професійне чтиво, плани на наступні робочі дні (якщо це вихідні).

Люблю покурити кальян, пити каву, зараз читаю книгу нашого Ілларіона Павлюка Я бачу, вас цікавить пітьма. Дуже рекомендую книгу.

Раніше ми розповідали, що читають зірки українського шоу-бізнесу. Нерідко вони віддають перевагу мотиваційній літературі.