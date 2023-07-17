Співачка Злата Огнєвіч посміялася над вигаданими родичами з Криму. Артистка показала смішний ролик, у якому нібито зателефонувала їм щодо мосту.

У TikTok Злата оприлюднила новий ролик, присвячений новинам з приводу вибухів на Кримському мосту вночі 17 липня. У ньому їй нібито телефонують родичі з півострова повідомити про останні події, сама Огнєвіч спершу вдає, що їй сумно від цього, але потім перестає приховувати свою радість.

– Дзвонили родичі з Криму. Казали, що міст знову підірвали, – йдеться в описі відео.

Шанувальники виконавиці оцінили її жартівливий ролик, зазначивши, що понеділок почався з хороших новин.

Переглядаю вже 10 разів і не можу зупинитися.

Ранок дійсно добрий.

Я сьогодні теж стрибала від радості.

Ранок починається не з кави.

Вперше понеділок почався чудово, – пишуть у коментарях Огнєвіч.

Нагадаємо, своє дитинство Злата Огнєвіч провела в Криму, куди переїхала з батьками в п’ять років. Уже потім артистка перебралася до столиці, куди переїхали також її мама з татом.

В одному з інтерв’ю Злата говорила, що родичів на півострові в неї немає, оскільки там вона просто жила деякий час, проте товариші були.