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Злата Огнєвіч потролила родичів із Криму з приводу мосту

17 Липня 2023, 16:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Злата Огневич
Джерело: Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч посміялася над вигаданими родичами з Криму. Артистка показала смішний ролик, у якому нібито зателефонувала їм щодо мосту.

У TikTok Злата оприлюднила новий ролик, присвячений новинам з приводу вибухів на Кримському мосту вночі 17 липня. У ньому їй нібито телефонують родичі з півострова повідомити про останні події, сама Огнєвіч спершу вдає, що їй сумно від цього, але потім перестає приховувати свою радість.

@zlata_ognevich Слава ЗСУ! Слава Україні! ???????? #крим #кримськийміст #українці #зсу #українка #СлаваЗСУ #ЗлатаОгневич #Холостячка #рекукраїна ♬ оригинальный звук – Анет

– Дзвонили родичі з Криму. Казали, що міст знову підірвали, – йдеться в описі відео.

Шанувальники виконавиці оцінили її жартівливий ролик, зазначивши, що понеділок почався з хороших новин.

  • Переглядаю вже 10 разів і не можу зупинитися.
  • Ранок дійсно добрий.
  • Я сьогодні теж стрибала від радості.
  • Ранок починається не з кави.
  • Вперше понеділок почався чудово, – пишуть у коментарях Огнєвіч.

Нагадаємо, своє дитинство Злата Огнєвіч провела в Криму, куди переїхала з батьками в п’ять років. Уже потім артистка перебралася до столиці, куди переїхали також її мама з татом.

В одному з інтерв’ю Злата говорила, що родичів на півострові в неї немає, оскільки там вона просто жила деякий час, проте товариші були.

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Злата Огнєвіч Крим
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