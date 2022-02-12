Перед оголошенням переможця відбору на Євробачення 2022 року виступила представниця журі, співачка Джамала. Артистка у фіналі Нацвідбору виконала трек Потайки, який увійшов до однойменного максісинглу.

До речі, проблеми зі звуком на відборі спостерігалися під час виступу Джамали.

Що відомо про пісню Потайки

Загалом до максісинглу Потайки увійшли три композиції: Далі йду, Мабуть, Потайки.

У цих композиціях вона розкрила три потаємні епізоди свого життя. Один із них – освідчення в коханні, після якого її кинули. До речі, автором пісень виступила саме Джамала.

– Вона неначе похід до психотерапевта, бо це спогади з мого тінейджерства. Тоді я вперше освідчилася в коханні і майже в прямому сенсі отримала ляпас, тому що я не очікувала такого неприйняття, – розповідала Джамала раніше.

Джамала на Євробаченні

Українська співачка Джамала представляла Україну на Євробаченні у 2016 році. Тоді для європейської публіки вона заспівала пісню 1944, яка присвячена тяжкій долі кримськотатарського народу.