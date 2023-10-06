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Зірки про ракетний обстріл Харкова 6 жовтня: Безкарне зло продовжує вбивати людей

6 Жовтня 2023, 11:41
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Монатик та Нікітюк

Уранці 6 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Черговий терористичний акт із жертвами активно обговорюють українці, серед них і зірки.

Реакція зірок на обстріл Харкова 6 жовтня – далі в матеріалі.

Музикант Святослав Вакарчук показав наслідки обстрілу і нагадав усьому світові, що Росія досі почувається безкарною на тлі всіх санкцій і обмежень.

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Обстріл Харкова 6 жовтня

Фото: Реакція Вакарчука на обстріл Харкова 6 жовтня

– Безкарне зло поводиться саме так і продовжує вбивати людей, – додав артист.

Ведуча на Новому каналі Леся Нікітюк показала відео наслідків ракетного удару по Харкову.

Обстріл Харкова 6 жовтня

Фото: Реакція Нікітюк на обстріл Харкова 6 жовтня

Співачка Надя Дорофєєва висловила співчуття всім постраждалим у Харкові від рук окупантів цього ранку.

Обстріл Харкова 6 жовтня

Фото: Реакція Дорофєєвої на обстріл Харкова 6 жовтня

Ведуча Маша Єфросиніна поширила відео від United24, де показуються перші хвилини після обстрілу.

Обстріл Харкова 6 жовтня

Фото: Реакція Єфросиніої на обстріл Харкова 6 жовтня

Артиста Монатика неприємно вразила статистика постраждалих унаслідок обстрілу.

Обстріл Харкова 6 жовтня

Фото: Реакція Монатика на обстріл Харкова 6 жовтня

– Харків. Через обстріл померла дитина, 16 людей поранено.., – заявив музикант.

Ведуча на каналі ICTV Юлія Зорій також висловила співчуття і показала наслідки тероризму з боку РФ.

Обстріл Харкова 6 жовтня

Фото: Реакція Зорій на обстріл Харкова 6 жовтня

Співачка Alyona Alyona також висловила співчуття тим, хто постраждав.

Нагадаємо, що раніше зірки відреагували на обстріл села Гроза в Харківській області. Знаменитості висловили співчуття і заявили, що Росія вже давно втратила здоровий глузд.

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Теги
Леся Нікітюк Надя Дорофєєва Святослав Вакарчук Харків Юлія Зорій
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