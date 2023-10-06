Уранці 6 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Черговий терористичний акт із жертвами активно обговорюють українці, серед них і зірки.
Реакція зірок на обстріл Харкова 6 жовтня – далі в матеріалі.
Музикант Святослав Вакарчук показав наслідки обстрілу і нагадав усьому світові, що Росія досі почувається безкарною на тлі всіх санкцій і обмежень.
– Безкарне зло поводиться саме так і продовжує вбивати людей, – додав артист.
Ведуча на Новому каналі Леся Нікітюк показала відео наслідків ракетного удару по Харкову.
Співачка Надя Дорофєєва висловила співчуття всім постраждалим у Харкові від рук окупантів цього ранку.
Ведуча Маша Єфросиніна поширила відео від United24, де показуються перші хвилини після обстрілу.
Артиста Монатика неприємно вразила статистика постраждалих унаслідок обстрілу.
– Харків. Через обстріл померла дитина, 16 людей поранено.., – заявив музикант.
Ведуча на каналі ICTV Юлія Зорій також висловила співчуття і показала наслідки тероризму з боку РФ.
Співачка Alyona Alyona також висловила співчуття тим, хто постраждав.
Нагадаємо, що раніше зірки відреагували на обстріл села Гроза в Харківській області. Знаменитості висловили співчуття і заявили, що Росія вже давно втратила здоровий глузд.