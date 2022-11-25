Зірку K-pop із Канади Кріса Ву засудили до 13 років ув’язнення за зґвалтування трьох жінок. Одній з жертв було 17 років – вона тоді була студенткою.

Відомо, що 32-річний співак був учасником бойз-бенду K-pop EXO і залишив його у 2014 році, розпочавши успішну сольну кар’єру як співак, актор і модель.

Звинувачення йому висунула 19-річна студентка Ду Мейчжу у 2021 році. За її словами, зґвалтування сталося на побаченні – на той момент їй було 17 років. Тоді співака розкритикували, а великі бренди розірвали з Ву контракти.

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Розслідування показало, що з листопада до грудня 2020 року він зґвалтував трьох жінок у себе вдома. Відомо, що він відсидить 13 років, а після на нього чекає депортація до Канади.

Раніше його також оштрафували на $84 млн за ухилення від сплати податків – правоохоронні органи довели, що співак використав фіктивний бізнес, щоб приховувати реальні показники доходів.

Відомо, що на піку своєї слави Кріс Ву був однією з найпопулярніших зірок Китаю – він працював із Louis Vuitton та Bulgari до скандалу з трьома жінками.

Втім, не лише музикантів звинувачують у незаконній діяльності щодо жінок. Зірку серіалу Гра в кальмара від Netflix Про Ен Су звинувачують у сексуальних домаганнях. Йому звинуватили через інцидент, який нібито трапився в 2017 році.