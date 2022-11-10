Американського актора Воррена Бітті звинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітньою. До суду на зірку подала сама жертва, яка розкрила деталі події.

Так, Крістіна Шарлотта Хірш із Луїзіани подала позов, стверджуючи, що познайомилася з номінантом на Оскар за фільм Бонні та Клайд на знімальній групі. За словами жінки, тоді він заплатив їй за надмірну увагу, коли їй було менш як 18 років.

Хірш стверджує, що Бітті нібито неодноразово коментував її зовнішність та навіть дав їй свій номер телефону. Він також дзвонив їй багато разів протягом року і брав її з собою на поїздки на авто. За розповідями жертви, Воррен нібито пропонував їй допомогти із домашнім завданням, а також запрошував до свого номера готелю.

Зараз дивляться

Шарлотта, якій на той час було 14 і 15 років, також звинуватила 35-річного Бітті у розмовах про втрату невинності.

– Він використав своє становище та статус дорослої та голлівудської кінозірки, щоб кілька разів примушувати до сексуальних контактів, включаючи оральний секс, імітацію сексу і, нарешті, примушував до статевого акту у неповнолітньому віці, – йдеться у позові.

Зі свого боку Крістіна вважала, що у них були романтичні стосунки. Наразі вона вимагає від зірки відшкодування. 85-річний Воррен поки що ніяк не прокоментував ситуацію.

Втім, останнім часом подібних звинувачень дуже багато, і вони стосуються зірок. Наприклад, нещодавно Кевіна Спейсі звинуватили у сексуальному насильстві над підлітком, але суд його виправдав.