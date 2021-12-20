Індійську фотомодель та зірку Боллівуду Айшварію Рай викликали на допит до Управління захисту правопорядку у зв’язку з розслідуванням викриття Panama Papers у 2016 році.

Її допитують через можливе порушення Закону про управління іноземною валютою.

Айшварія була однією з кількох видатних особистостей, яких згадали у Panama Papers. Також там згадується її чоловік Абхішек Баччан.

Агентства активно ведуть справу проти Баччанів, які, як показують записи, у 2005 році відкрили офшорну компанію Amic Partners Limited на Британських Віргінських островах.

Рай не вперше викликають на допит, проте вона тягла час, тому він відбувся лише зараз.

Документи, що стосуються Баччанів, були частиною документації, яку вели Mossack Fonseca (MF). Панамська фірма допомагала створювати офшорні компанії. Вони показали, що як мінімум три роки Рай та її сім’я були частиною Amic Partners. 14 травня 2005 року вони були призначені її директорами з початковим статутним капіталом $50 тис.

18 червня 2005 року рішенням правління Amic статус Рай було змінено на акціонера. А 5 липня 2005 року у внутрішніх інструкціях, якими обмінювалися співробітники MF, говорилося, що один із акціонерів попросив скоротити її ім’я з Ашварії Рай до А Рай з міркувань конфіденційності.

Раніше представники Рай заявляли, що будь-яка інформація про діяльність зареєстрованих Баччанами компаній, яку отримали журналісти – помилкова.