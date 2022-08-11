Американська акторка Деніз Дауз впала в кому. Зірка серіалу Беверлі-Гіллз, 90210 зараз перебуває в лікарні у тяжкому стані.

За словами сестри Трейс Дауз, Деніз впала в кому після зараження менінгітом.

– Я прошу підтримки і молитов для мене та моєї сестри. Нині вона перебуває в лікарні в комі, викликаної небезпечною формою менінгіту. Лікарі не знають, коли вона вийде з коми, оскільки її не викликали медичними препаратами, – написала Трейсі в Instagram.

Вона також додала, що її сестра є яскравою акторкою та режисером, яка має багато років попереду.

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Нагадаємо, що Деніз Дауз відома не лише за роллю місіс Івонн Тізлі в серіалі Беверлі-Гіллз, 90210. Вона також знімалася в таких популярних серіалах, як Страж і доктора Ронди Пайн, Анатомія Грей, Доктор Хаус тощо.