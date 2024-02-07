Акторка Джина Карано подала до суду на студії Disney та Lucasfilm за звільнення з серіалу Мандалорець у 2021 році через пост у соціальних мережах, в якому вона порівняла республіканців з євреями під час Голокосту.

Що вимагає Джина Карано

Позов, поданий до федерального суду Каліфорнії, містить звинувачення у неправомірному звільненні та дискримінації. Також Карано вимагає, щоби суд змусив Lucasfilm повернути їй роль і виплатити щонайменше $75 тис. штрафних збитків.

У шоу по всесвіту Зоряних війн Карано зіграла Кару Дюну – повстанку, що стала найманкою. Вона задіяна у перших двох сезонах Мандалорця.

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У позові акторки йдеться, що Disney і Lucasfilm не визнають права інших людей на думку, що розходиться з їхнім баченням.

– Вони чітко дали зрозуміти, що в їхній імперії прийнятна лише ортодоксальність у думках, словах і діях, і що ті, хто наважився поставити її під сумнів або не зміг повністю їй відповідати, не будуть прийняті, – зазначено в документі.

Позивачка нагадала, що актори Педро Паскаль (Дін Джарін у Мандалорці) і Марк Гемілл (Люк Скайвокер у Зоряних війнах) порівнювали тодішнього президента США Дональда Трампа і його прихильників з Адольфом Гітлером і нацистами, але Disney на це не реагував. Карано вважає, що компанія виявляє дискримінацію, закриваючи очі на політичні заяви чоловіків-зірок без будь-яких фінансових або професійних наслідків.

Яке відношення до позову Карано має Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск фінансує позов, виконуючи свою обіцянку оплачувати судові позови людей, які заявляють про дискримінацію з боку постів у Twitter/X. Бізнесмен є власником цієї соцмережі. Однак пости, про які йдеться у справі, з’явилися в Instagram-сториз Карано. Тим не менше, Маск все одне підтримує акторку у її вимогах до Disney.

– На знак прихильності X Corp. до свободи слова ми пишаємося тим, що надаємо фінансову підтримку позову Джини Карано. У такий спосіб ми надаємо їй можливість домогтися підтвердження своїх прав на свободу слова в X і можливість працювати без знущань, переслідувань і дискримінації, – заявив керівник бізнес-операцій X Джо Бенарроч.