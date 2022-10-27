Учасник проєкту Холостячка, психолог та блогер Роман Свечкоренко зібрався одружуватися. Роман опублікував у Instagram миле відео, на якому присутня його обраниця Валерія та обручка.

Так, у короткому ролику видно, як його обраниця гуляє вулицею, купує продукти в магазині та грає з собакою, і в цей час за її спиною Роман показує обручку в синій коробочці, яку він для неї підготував.

Відео закінчується зворушливим моментом, де Свечкоренко на сцені перед публікою стає на коліно та робить пропозицію. Його дівчина погоджується, і вони ніжно поцілувалися після цих слів.

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Психолог заявив, що відео знімалося без відома Валерії.

– Мабуть, найскладніше відео у моєму профілі. Декілька моментів були прямо на межі, – заявив Свечкоренко.

Раніше Роман стверджував, що війна зблизила його та Валерію. Він також зізнався, що весілля та вагітність несумісні із нинішньою ситуацією в країні, тому пара вирішила дочекатися кінця війни.

Водночас Злата Огневіч інтригує фанатів подробицями про свої стосунки. Вона відповіла в Instagram так, ніби сама не впевнена, що відбувається на її любовному фронті.