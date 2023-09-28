Зірка Гаррі Поттера Бонні Райт народила первістка

Британська акторка Бонні Райт, яка зіграла Джинні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, вперше стала мамою.

Радісною новиною 32-річна зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Бонні Райт оприлюднила фото сина та зізналась, що народжувала вдома. Малюка назвали Еліо Оушен, він з’явився на світ 19 вересня.

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– Ми всі здорові та щасливі. Ми з Ендрю так закохані у наше сонечко! Ми дуже вдячні нашій команді, яка тримала нас за руки і зробила нашу подорож такою радісною, – написала акторка.

Райт подякувала акушерам, які допомогли з’явитися на світ її синові, а також чоловіку, який був присутній на пологах.

З 2021 року Бонні Райт перебуває у шлюбі з бізнесменом Ендрю Лококо. Весільна церемонія пари відбулася у Каліфорнії. Райт йшла до вівтаря у сукні, якій понад сто років.

Акторка також відома ролями у фільмах Острів надії та Агата Крісті: Життя в образах.

Фото: Бонні Райт