Українську співачку Тіну Кароль розкритикували у мережі за відверте вбрання.

Днями артистка відвідала TikTok-будинок uLove Home. Для гостьового візиту Тіна обрала обтислий комбінезон кольору мокко, який одягла без спідньої білизни.

У мережі оприлюднили відео, на якому Кароль позує у цьому досить сміливому вбранні.

Більшість підписників Тіни вважають, її вбрання занадто вульгарним. Дехто зазначив, що такий зовнішній вигляд є неприпустимий, оскільки всі можуть розгледіти найінтимніші частини тіла зірки.

Наскільки Тіна гарна, але цей костюм…

Вульгарності більше, ніж дозволено. Раніше ви мені подобались, а тепер…

Це вже занадто!

Тіночко, раніше ви були кращою, а зараз я вас не розумію.

Та навіщо так стегно задирати?

Поведінка як у студентки.

Перебір.

Тіна збожеволіла.

Чим далі, тим гірше.

Естетика і вульгарність – це різні речі. Сумно.

Щоб таке одягати потрібно мати гарну фігуру.

Нічого не бентежить, чи так було задумано?

Навіщо ці всі кривляння, дивне вбрання?

Доросла жінка, а таким займається, – пишуть у мережі.

Проте під постом знайшлися і позитивні коментарі. Вірні шанувальники Тіни відзначили її сексуальність та красу.

Раніше Тіна Кароль розповідала про статеве виховання свого сина. Артистка зізналася, що на тему стосунків та сексу із 13-річним Веніаміном не розмовляє. Водночас просить про це чоловіків із близького оточення.

Вона наголосила, що деякі теми досить складно їй, як жінці, обговорювати із сином-підлітком.