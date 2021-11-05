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З’їхала з глузду: Кароль розкритикували за вбрання без спідньої білизни

5 Листопада 2021, 12:10 Валентина Чорна
кароль
Джерело: Тіна Кароль

Українську співачку Тіну Кароль розкритикували у мережі за відверте вбрання.

Днями артистка відвідала TikTok-будинок uLove Home. Для гостьового візиту Тіна обрала обтислий комбінезон кольору мокко, який одягла без спідньої білизни.

У мережі оприлюднили відео, на якому Кароль позує у цьому досить сміливому вбранні.

Більшість підписників Тіни вважають, її вбрання занадто вульгарним. Дехто зазначив, що такий зовнішній вигляд є неприпустимий, оскільки всі можуть розгледіти найінтимніші частини тіла зірки.

  • Наскільки Тіна гарна, але цей костюм…
  • Вульгарності більше, ніж дозволено. Раніше ви мені подобались, а тепер…
  • Це вже занадто!
  • Тіночко, раніше ви були кращою, а зараз я вас не розумію.
  • Та навіщо так стегно задирати?
  • Поведінка як у студентки.
  • Перебір.
  • Тіна збожеволіла.
  • Чим далі, тим гірше.
  • Естетика і вульгарність – це різні речі. Сумно.
  • Щоб таке одягати потрібно мати гарну фігуру.
  • Нічого не бентежить, чи так було задумано?
  • Навіщо ці всі кривляння, дивне вбрання?
  • Доросла жінка, а таким займається, – пишуть у мережі.

Проте під постом знайшлися і позитивні коментарі. Вірні шанувальники Тіни відзначили її сексуальність та красу.

Раніше Тіна Кароль розповідала про статеве виховання свого сина. Артистка зізналася, що на тему стосунків та сексу із 13-річним Веніаміном не розмовляє. Водночас просить про це чоловіків із близького оточення.

Вона наголосила, що деякі теми досить складно їй, як жінці, обговорювати із сином-підлітком.

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