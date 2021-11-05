Українську співачку Тіну Кароль розкритикували у мережі за відверте вбрання.
Днями артистка відвідала TikTok-будинок uLove Home. Для гостьового візиту Тіна обрала обтислий комбінезон кольору мокко, який одягла без спідньої білизни.
У мережі оприлюднили відео, на якому Кароль позує у цьому досить сміливому вбранні.
Більшість підписників Тіни вважають, її вбрання занадто вульгарним. Дехто зазначив, що такий зовнішній вигляд є неприпустимий, оскільки всі можуть розгледіти найінтимніші частини тіла зірки.
- Наскільки Тіна гарна, але цей костюм…
- Вульгарності більше, ніж дозволено. Раніше ви мені подобались, а тепер…
- Це вже занадто!
- Тіночко, раніше ви були кращою, а зараз я вас не розумію.
- Та навіщо так стегно задирати?
- Поведінка як у студентки.
- Перебір.
- Тіна збожеволіла.
- Чим далі, тим гірше.
- Естетика і вульгарність – це різні речі. Сумно.
- Щоб таке одягати потрібно мати гарну фігуру.
- Нічого не бентежить, чи так було задумано?
- Навіщо ці всі кривляння, дивне вбрання?
- Доросла жінка, а таким займається, – пишуть у мережі.
Проте під постом знайшлися і позитивні коментарі. Вірні шанувальники Тіни відзначили її сексуальність та красу.
Раніше Тіна Кароль розповідала про статеве виховання свого сина. Артистка зізналася, що на тему стосунків та сексу із 13-річним Веніаміном не розмовляє. Водночас просить про це чоловіків із близького оточення.
Вона наголосила, що деякі теми досить складно їй, як жінці, обговорювати із сином-підлітком.