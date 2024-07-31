Український співак Melovin розповів, як змінився його спосіб життя після того, як у нього діагностували цукровий діабет.

Melovin про свій раціон та спосіб життя

За словами артиста, він не може дозволити собі харчуватися абияк, адже матиме підвищення цукру в крові через MODY-діабет. Melovin повністю змінив свій раціон, він віддає перевагу продуктам з низьким глікемічним індексом.

– Повна зміна раціону стала моїм способом життя. Так, це свого роду рутина. Проте вона ніяк не впливає на мене негативно. Я живу за новими правилами – от і все. Зізнаюся, можу трохи згрішити – з’їсти те, що мені не можна. Тоді доведеться пити дві таблетки замість однієї. Тому порушую режим досить рідко, – поділився співак.

Melovin згадав, як нещодавно з’їв шматочок кавуна, а цукор в його крові піднявся до 18. За словами співака, він досить детально вивчив питання харчування зі своїм діагнозом.

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– Ви не знали, що ця прекрасна ягода має високий глікемічний індекс, що призводить до помітних коливань рівня цукру у крові? А я вже вивчив з цією темою, здається, чи не все на світі. Я завжди сильно заглиблююся в питання, яке турбує. Окрім того, в мене класні лікарі, з деким з них навіть стали друзями, – сказав Melovin.