Модель Вікторія Апанасенко, яка представляє Україну на Міс Всесвіт 2022, продовжує підкорювати публіку своїм вбранням від вітчизняних дизайнерів. Цього разу дівчина прикувала погляди до вечірньої сукні від Івана Фролова.

Основний колір сукні – чорний, який символізує темні часи, що переживає Україна. На ньому вишито синьо-блакитне серце.

– Символ болю, втрат, зруйнованих доль. Трагедія війни та всі ті руйнування, які вона завдає людству. Чорний колір – це колір жалоби, він показує ціну нашої свободи. Але також це визначає силу та внутрішню рішучість. Нагадування, що найтемніша година перед світанком. Вишите вручну жовто-блакитне серце – частина благодійного проэкту Frolov, – розповіла Вікторія в Instagram.

Родзинкою образу став шлейф у кольорах нашого прапора, що символізує свободу. Золоті кристали над синьо-жовтим елементом – це промені віри, надії, світла, що перемогло темряву.

Зараз дивляться

– Це про сильний дух нашого народу, який бореться за майбутнє своїх дітей. Це символ життя і символ світла, яке випромінюють наші серця. Життя переможе смерть, а світло – темряву, – наголосила Апанасенко.

Підписники Міс України Всесвіту не стали приховувати своє захоплення, зазначивши, що сукня і справді дуже гарна.

Неперевершена сукня, чудовий образ, гордість нашого дизайнера!

Неймовірна. Добре описали скрутну ситуацію в країні. Росіянка у червоному, як кров, що й не дивно! Потопають у тій крові! Краще не вигадаєш.

Це просто шедевр, що сукня, що наша українка.

Дуже круто!

Сукня чудова в деталях! – Пишуть у коментарях під фото.

Нагадаємо, у Новому Орлеані на повну іде конкурс Міс Всесвіт 2022. 12 січня о 3:00 за київським часом відбувся показ Національних костюмів.

14 січня – 15 за Києвом відбудеться фінал, у якому визначать переможницю.

Фото: Вікторія Апанасенко