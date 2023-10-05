У Криму померла мама дуету Anna Maria Лариса Опанасюк. Їй було 60 років. До травня 2023 року жінка була уповноваженою з прав людини на півострові та співпрацювала з окупантами.

Причиною смерті стала хвороба. Опанасюк пішла з життя в сімферопольській лікарні імені Семашка. Про це пишуть росЗМІ.

Anna Maria поки що смерть матері не коментували.

Зараз дивляться

Лариса Опанасюк обіймала посаду віцепрем’єрки в підконтрольному Росії уряді Сергія Аксьонова. У 2014 році вона здобула нагороду За повернення Криму. Батько артисток також працює на окупаційну владу.

Доньки колаборантки живуть в Україні та підтримують рідну країну в повномасштабній війні. Вони виступають у госпіталях перед військовими, на лінії фронту та дають концерти.

Однак у 2019 році вони потрапили у скандал під час нацвідбору на Євробачення. Тоді Anna Maria не змогли сказати, чий Крим, лаконічно зазначивши, що це їхня батьківщина.

Фото: Anna Maria