Фіналіст реаліті Холостячка 2 Дмитро Шевченко зазначив, що відмова Злати Огнєвіч стала для нього шоком.

– Вдарили струмом, облив холодною водою. Тоді не хотілося нічого говорити, просто було бажання втекти, щоб нікого не бачити. Було внутрішнє спустошення, – зазначив Шевченко.

В рамках пост-шоу Холостячка. Життя після проекту показали історію про те, як розвивалися стосунки Дмитра та Злати. Шевченко тоді заявив, що ролик змусив його повернутись у ті моменти. Він відчув спустошення, самотність, яка його наздогнала після реаліті.

Після проекту Дмитро Шевченко став більш відкритим, балакучим, активно веде соцмережі. Також він поділився, що вже переїхав до Києва, де тренує всіх охочих, зокрема актора та сценариста Андрія Рибака. Проте Шевченко зазначив, що до нього більш охоче записуються дівчата.

Крім того, Дмитро встиг знятися у новому серіалі від СТБ Кава з кардамоном. За словами Шевченка, він би хотів і надалі розвиватися в акторстві, бо цей досвід йому сподобався.

Однак щодо стосунків у Шевченка теж усе гаразд. На цей момент він у стосунках з іншою дівчиною.

Дмитро зізнався, що приблизно півтора місяці тому він написав їй у Facebook.

– Однозначно мені добре з цією людиною, однозначно є почуття. Я хочу далі будувати стосунки із цією людиною. Спокійно, без коршунів навкруги, ніхто не заважає, – поділився Шевченко, але ім’я обраниці називати не став.

Григорій Решетнік запитав, чи Діма спілкувався після цього зі Златою.

– Так, телефоном раз чи два. Мені Злата написала повідомлення і я їй передзвонив, – розповів Шевченко.

Річ у тому, що під час зустрічі з батьками Огнєвіч у рамках проекту, Діма подарував їм сертифікат на романтичну вечерю. Тому Злата вирішила розповісти Дмитру, як усе пройшло.

Проте особиста зустріч у Діми та Злати таки була.

– Діма був у мене вдома. Точніше в моєму будинку. О 9-й ранку я входжу в під’їзд, відкривається ліфт, а з нього виходить Діма з пакетиком їжі. Він мені щось буркнув і втік. Я так і не зрозуміла, що сталося, – розповіла Злата.

Шевченко наголосив, що він тоді просто поспішав.

Виявилося, що Діма тоді й не до Злати зовсім приходив, а до своєї нової коханої. Річ у тому, що нова дівчина Шевченка живе в одному під’їзді зі Златою.

Григорій Решетнік зазначив, що нову дівчинку Діми звати Катя.

– Якщо це так, то я буду тільки рада за тебе, – наголосила Огнєвіч.

Зі свого боку Шевченко зазначив, що Злата навчила його проявлятися. Він зазначив, що це допомагає йому у нових стосунках.