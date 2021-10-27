Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію музичного продюсера Ігоря Кондратюка, в якій той просив заборонити гастролі російських артистів.

Президент перенаправив петицію до СБУ та РНБО.

Володимир Зеленський наголосив, що Мінкульт складає перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень СБУ та РНБО чи Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Також він зазначив, що в Україні вже існує низка обмежень для артистів, які відкрито підтримують політику та дії Володимира Путіна.

Крім того, забороняється проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора та якщо один із них внесений до чорного списку Мінкульту.

– З урахуванням викладеного, з метою забезпечення безпеки України, захисту національних інтересів та національного культурного простору, мною направлена петиція прем’єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олексію Данилову та голові СБУ Івану Баканову з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати внесені пропозиції, – зазначив президент.

Наприкінці вересня Ігор Кондратюк опублікував на сайті Офісу президента петицію про повну заборону концертної діяльності артистів із країни-агресора Росії.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV продюсер зазначив, що Україні варто зовсім відмовитися від будь-якої співпраці з Росією, а артисти взагалі є публічними особами країни-агресора.

Зокрема, він згадав про тур співачки Любові Успенської, який відбувся нещодавно в Україні. Артистка не приховує своєї любові до Путіна.

Згадав продюсер і про концерти Басти, який раніше відвідував окупований Крим.