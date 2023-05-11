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Зеленський просив, щоб Євробачення відбулося не у Британії: президент пояснив причину

11 Травня 2023, 18:16
Юлія Захарченко редакторка стрічки
Зеленський просив, щоб Євробачення відбулося не у Британії: президент пояснив причину
Джерело: Офіс президента Getty Images

Президент України Володимир Зеленський був не в захваті від ідеї провести Євробачення-2023 на території Великої Британії.

Він зізнався, що говорив з людьми, відповідальними за вибір локації, однак Україні не вдалося вмовити їх, щоб конкурс відбувся у сусідній державі, наприклад, у Польщі.

Зеленський хотів, щоб громадяни мали можливість поїхати на пісенний конкурс, адже цьогорічне Євробачення відбувається саме від імені України. Він пояснив, що на території Польщі нині тимчасово живуть мільйони українців, які хотіли б подивитися на шоу наживо.

– Хотілося б залишити відчуття того, що життя продовжується. Тому що ми боремося саме за найголовніше: за людей і за життя. Я зв’язувався з людьми з Євробачення, які ухвалюють рішення. У них інший погляд на це. Але головне, що конкурс відбувається, – зазначив президент.

Водночас він пояснив, що його хвилює геноцид українців, тому перемога у війні – це пріоритет. Однак питанням, де проводитимуть Євробачення, він також займався.

– Я дуже поважаю Британію. Від початку моя думка була, що якщо ми не зможемо приймати Євробачення, тоді воно має відбутися в якійсь із держав, яка має з нами спільні кордони, як Словаччина? або Польща, або ще якась держава, куди наші люди могли б поїхати, де було б близько, – пояснив Зеленський.

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Джерело
BBC Україна
Теги
Євробачення Війна в Україні Велика Британія Володимир Зеленський Польща Словаччина
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