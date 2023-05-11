Президент України Володимир Зеленський був не в захваті від ідеї провести Євробачення-2023 на території Великої Британії.

Він зізнався, що говорив з людьми, відповідальними за вибір локації, однак Україні не вдалося вмовити їх, щоб конкурс відбувся у сусідній державі, наприклад, у Польщі.

Зеленський хотів, щоб громадяни мали можливість поїхати на пісенний конкурс, адже цьогорічне Євробачення відбувається саме від імені України. Він пояснив, що на території Польщі нині тимчасово живуть мільйони українців, які хотіли б подивитися на шоу наживо.

– Хотілося б залишити відчуття того, що життя продовжується. Тому що ми боремося саме за найголовніше: за людей і за життя. Я зв’язувався з людьми з Євробачення, які ухвалюють рішення. У них інший погляд на це. Але головне, що конкурс відбувається, – зазначив президент.

Водночас він пояснив, що його хвилює геноцид українців, тому перемога у війні – це пріоритет. Однак питанням, де проводитимуть Євробачення, він також займався.