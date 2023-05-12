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Зеленському відмовили у виступі на фіналі Євробачення 2023

12 Травня 2023, 03:26
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Зеленському відмовили у виступі на Євробаченні 2023
Джерело: Офіс президента Getty Images

Організатори Євробачення 2023 відмовили президенту України Володимиру Зеленському у виступі на фіналі конкурсу.

За інформацією The Times, Зеленський хотів закликати світову спільноту продовжити підтримку України на тлі агресії РФ, однак Європейська мовна спілка розцінила таке відеозвернення як “занадто політичне”.

– Пісенний конкурс Євробачення — це міжнародне розважальне шоу, яке керується суворими правилами та принципами, які були встановлені з моменту його створення. У рамках цього одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу, – сказав один із представників ЄМС.

За його словами, прохання Зеленського звернутися до глядачів на Євробаченні суперечитиме цим правилам.

Інсайдери кажуть, що переговори щодо виступу Зеленського ще тривають.

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Джерело
The Times
Теги
Євробачення Володимир Зеленський
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