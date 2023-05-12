Організатори Євробачення 2023 відмовили президенту України Володимиру Зеленському у виступі на фіналі конкурсу.

За інформацією The Times, Зеленський хотів закликати світову спільноту продовжити підтримку України на тлі агресії РФ, однак Європейська мовна спілка розцінила таке відеозвернення як “занадто політичне”.

– Пісенний конкурс Євробачення — це міжнародне розважальне шоу, яке керується суворими правилами та принципами, які були встановлені з моменту його створення. У рамках цього одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу, – сказав один із представників ЄМС.

За його словами, прохання Зеленського звернутися до глядачів на Євробаченні суперечитиме цим правилам.

Інсайдери кажуть, що переговори щодо виступу Зеленського ще тривають.