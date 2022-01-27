Українська акторка та суддя шоу Україна має талант Ксенія Мішина придбала квартиру в Києві.

На особистій сторінці в Instagram зірка зізналася, що у 2022 році почне займатися ремонтом свого житла.

– Це неймовірно круто – створювати квартиру мрії в усвідомленому віці, коли вже чітко знаєш, що для тебе важливо, що тобі подобається і як ти хочеш почуватися у своєму просторі, – поділилася Мішина.

Ксенія додала, що при розробці дизайну квартири головним пріоритетом був медитаційний куточок. Саме без цього “магічного місця” акторка не уявляє свого житла.

Раніше в інтерв’ю Dorotye Ксенія розповідала, що її чотирикімнатна квартира розташована в одному з ЖК на лівому березі Києва. Акторка інвестувала гроші у новобудову і чекає, поки їй віддадуть ключі від житла.

Мішина зізналась, що спочатку хотіла придбати будинок, але потім зрозуміла, що це буде незручно.

– Я хотіла будинок спочатку і могла собі дозволити його купити. Але я зрозуміла, що це буде незручно: дитина, школа та купа проблем до цього додається. Дивилася в передмісті, адже будинки на території Києва – це надто дорого, такої можливості я не мала. Я цю ідею відклала на потім. Колись у мене буде будинок, але зараз я обійдусь квартирою, – розповіла Ксенія.

Раніше Ксенія Мішина розсекретила свій гонорар. Вона зізналася, що за одну знімальну зміну отримує в межах $1 тис.

Гонорар Ксенії залежить від проєкту, в якому вона бере участь. За словами зірки, на початку пандемії коронавірусу її акторська діяльність трохи призупинилася.