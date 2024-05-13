Співачка Анна Трінчер здійснила мрію свого життя. В артистки були проблеми із зором, яких тепер немає.

Анна Трінчер зробила операцію на очах

Артистка поділилася з шанувальниками роликом, у якому вона не може стримати сліз щастя. Вочевидь, відео зняли одразу після того, як завершилася операція з лазерної корекції зору. У ньому Анна перебуває у медичному кабінеті, на ній вдягнена спеціальна накидка, а волосся сховане під шапочку.

– Я зробила операцію – лазерну корекцію зору. Мрія мого життя здійснилась. Сльози. Щастя, – емоційно прокоментувала Трінчер.

Реакція мережі на операцію Анни Трінчер

Фоловери співачки підтримали її рішення, привітали з тим, що вона наважилася на оперативне втручання, а також поділилися власним досвідом.

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Теж минулого року зробила. Це кайф – бачити світ.

Я ще ніяк не наважусь, тому ношу лінзи. Вітаю!

Вітаю! Це класна річ, тепер все зміниться.

Так, це кайф, я ні на секундочку не пошкодувала, що зробила.

Анна Трінчер – не єдина знаменитість, що звернулася по допомогу до хірургів через поганий зір. Співак і військовий Олександр Положинський наприкінці березня повідомив, що переніс операцію із заміни кришталика ока.