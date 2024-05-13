Співачка Анна Трінчер здійснила мрію свого життя. В артистки були проблеми із зором, яких тепер немає.
Анна Трінчер зробила операцію на очах
Артистка поділилася з шанувальниками роликом, у якому вона не може стримати сліз щастя. Вочевидь, відео зняли одразу після того, як завершилася операція з лазерної корекції зору. У ньому Анна перебуває у медичному кабінеті, на ній вдягнена спеціальна накидка, а волосся сховане під шапочку.
– Я зробила операцію – лазерну корекцію зору. Мрія мого життя здійснилась. Сльози. Щастя, – емоційно прокоментувала Трінчер.
Реакція мережі на операцію Анни Трінчер
Фоловери співачки підтримали її рішення, привітали з тим, що вона наважилася на оперативне втручання, а також поділилися власним досвідом.
- Теж минулого року зробила. Це кайф – бачити світ.
- Я ще ніяк не наважусь, тому ношу лінзи. Вітаю!
- Вітаю! Це класна річ, тепер все зміниться.
- Так, це кайф, я ні на секундочку не пошкодувала, що зробила.
Анна Трінчер – не єдина знаменитість, що звернулася по допомогу до хірургів через поганий зір. Співак і військовий Олександр Положинський наприкінці березня повідомив, що переніс операцію із заміни кришталика ока.