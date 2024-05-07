Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil представили Україну на Євробаченні 2024. Вони вийшли на сцену пісенного конкурсу у першому півфіналі з піснею Teresa & Maria.

У мережі вже активно обговорюють номер Alyona Alyona та Jerry Heil, який для них поставила українська кліпмейкерка Таня Муіньо. Користувачі відзначили постановку конкурсного виступу та вокал артисток. Українці зізнаються, що під час номеру не могли стримати сліз.

Дехто звернув увагу, що Alyona Alyona та Jerry Heil хвилювалися, однак це їм не завадило гідно представити нашу державу на Євробаченні 2024.

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Реакція мережі на виступ Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні 2024

Сльози на очах, по тілу мурахи! Гордість за таких талановитих українців.

Мене і досі мурашить! Вокал, постановка – це просто неймовірно.

Порвали просто. Молодчинки!

Боже, вони богині, я їх сильно люблю.

До сліз, мене досі мурашить.

Так чудово! Мурашки по шкірі. Горда, що в моїй країні є такі таланти.

Дівчата хвилювалися, видно! Але виступили гідно.

Неймовірна робота Таню Муіньо. Постановка просто до мурах.

Що не кажіть, але дівчата дуже круті, колосальна робота! І дуже гідно представили Україну

Дуже непогано. Номер гарний, пісня чіпляє, але якось пісні самої мало, хотілось її продовження, але це моя суб’єктивна думка.

Які вони молодці – проплакала весь виступ.

Постановка номеру, яка наповнена сенсом і нашим сьогоденням. Мурахи.

Просто гордість за нашу країну! Дівчата круті.

Дуже круто, дівчата величезні молодці! Заявка на перемогу, – пишуть у мережі.

Нагадаємо, що перший півфінал Євробачення 2024 стартував 7 травня у шведському місті Мальме. Другий півфінал відбудеться 9 травня, а переможця ми дізнаємося 11 числа. У гранд-фіналі за перемогу боротимуться представники 26 країн.