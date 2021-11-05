Американська акторка Анджеліна Джолі прокоментувала трагедію, яка сталася на зйомках фільму Іржа, коли актор Алек Болдвін застрелив операторку Галину Гатчинс.

Ця ситуація приголомшила зірку, а також змусила задуматися про безпеку на знімальних майданчиках. Джолі висловила співчуття сім’ям Болдвіна і Гатчинс.

– Я не можу уявити, через що проходять ці сім’ї. Зараз горе та трагедія цього нещасного випадку просто шокують. Я завжди була дуже обережною, бо мені доводилося багато працювати зі зброєю, – сказала Джолі.

Сама Джолі неодноразово знімалася у бойовиках, тому їй часто доводилося працювати зі зброєю та іншим небезпечним реквізитом.

– У тому, як поводитися зі зброєю, і в тому, як її перевіряти, слід дотримуватися процедури та ставитися до цього дуже серйозно, – додала зірка.

Нагадаємо, що 22 жовтня актор Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчінс, а також поранив режисера Джоела Соуза на знімальному майданчику.

За даними ЗМІ, Болдвін не знав, що пістолет заряджений бойовими патронами. Незабаром після трагедії актор повідомив, що співпрацює з поліцією в рамках розслідування, а також підтримує сім’ю загиблої.

Після цього трагічного випадку голлівудські кінооператори підписали відкритий лист із вимогою заборонити використання справжньої вогнепальної зброї на знімальному майданчику.