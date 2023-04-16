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Затишно, просторо, світло: Ілона Гвоздьова провела екскурсію будинком своєї мрії

16 Квітня 2023, 17:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ілона Гвоздьова

Хореограф Ілона Гвоздьова показала свій будинок, який добудувала під час війни. Танцівниця провела по ньому екскурсію, показавши, як вони з чоловіком і дітьми в ньому облаштувалися.

Відомо, що ремонтом будинку Ілона займалася з чоловіком Іваном особисто. Вона відповідала за дизайн, а він був виконробом на будівництві і все контролював.

У будинку хореографа два поверхи. Є вітальня, кухня, дві дитячі кімнати, гостьова, спальня з гардеробом і ванною, господарські приміщення тощо. Загалом усе зроблено в спокійних тонах. Затишно, просторо і світло.

Будувати будинок своєї мрії Гвоздьова почала ще до повномасштабної війни. Раніше вона ділилася, що в ньому немає жодної батареї – лише тепла підлога.

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Фото: Ілона Гвоздьова

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