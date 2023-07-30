Заступився за кохану: Володимир Остапчук побився з компанією п’яних людей

Телеведучий Володимир Остапчук побився з компанією п’яних людей. Усе через те, що неадеквати почали ображати його кохану Катерину Полтавську.

Неприємний інцидент стався ввечері 29 липня, коли пара поверталася додому. Вони зайшли в ліфт, у якому опинилися з компанією нетверезих молодих людей. Ті почали кривляти Катерину, чого Остапчук не стерпів.

– Я щось сказала Вові. Один із них почав перекривляти мене. Вова сказав не кепкувати. А пацан цей почав грубити. Вийшли з ліфта на першому поверсі. Цей одноклітинний почав мене ображати, кричати щось про маму і замахуватися. Ну й отримав п**ди від Вови, – поділилася Полтавська у своєму Instagram.

Додає, опісля вся компанія почала вибачатися, окрім однієї дівчини, яка продовжувала грубити й ображати Катерину, однак кохана Остапчука поставила її на місце.

– Я сказала, що щелепу їй зламаю, і вона закрила рот, – зазначила Катерина.

Сам Остапчук сказав, що проти таких речей, проте не тоді, коли ображають його близьких.