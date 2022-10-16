Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Заспівав і галантно привітав: Monatik поділився зворушливим відео з маленьким українцем

16 Жовтня 2022, 11:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Заспівав і галантно привітав: Monatik поділився зворушливим відео з маленьким українцем

На концерті Дмитра Монатика (Monatik) у Празі на сцену вийшов маленький хлопчик Максим із України. Зворушливим відео артист поділився у своєму Instagram.

Юний шанувальник подарував всій команді виконавця квіти, а потім заспівав із артистом. Максим уже був на концерті Монатика в Україні, про що розповів Дмитро.

– До нас на ART Оборону у Празі прийшов Максим. Він уже був у нас на концерті в Кривому Розі, а зараз уже вийшов із нами, заспівав, а ще й дуже галантно всіх привітав. Його дідусь зараз на передовій захищає нашу країну. Слава нашим героям, – написав співак під відео.

Також артист виділив стиль Максима, натякнувши, що той дуже схожий на його.

Зараз дивляться

Підписників Дмитра зворушило відео, вони зазначили, що з таким настроєм українців нашу країну ніколи не перемогти.

  • Прекрасне майбутнє нашої країни. Хлопчик із великим серцем, як і його дідусь, та й стиль топчик.
  • Сльози на очах.
  • Дуже зворушливо.
  • Маленький Монатик.
  • Із таким загальним настроєм Україну ніколи нікому не перемогти! Це неможливо фізично та духовно! Немає у ворога жодного шансу!
  • Наше майбутнє… Наше найкраще покоління! Найкращі, найкрутіші у світі! Бо їхні душі пізнали і горе, і любов! – Пишуть у коментарях користувачі мережі.
Читайте також:
МонатикМонатик розплакався під час розмови про сім’ю: Війна – страшна штука

Монатик не єдиний артист, який близький до своїх шанувальників. Так, нещодавно Артем Пивоваров зупинив концерт заради юного фаната, який втратив близьку людину.

Співак побачив сльози на очах у маленького українця та спустився до нього, а також заплакав разом із ним.

Теги
Дмитро Монатик Концерт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь