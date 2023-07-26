Співачка Тоня Матвієнко розповіла, скільки заробляла до війни і який дохід у неї зараз.

За словами доньки Ніни Матвієнко, до 24 лютого 2022 року вона почувалася щасливою і задоволеною. Стабільно на місяць заробіток становив $2-3 тис. Зараз же таких цифр уже немає.

– Зараз взагалі не заробляю. Зараз Арсен заробляє, і я живу в мами. Хто може, всі і скидаємося. Ось і ухвалила рішення. Що я сиджу? Потрібно діяти, реалізовуватися, – каже виконавиця.

Тепер Тоня влаштувалася викладачем і вже з 1 вересня виходить на роботу.

– Іду до Поплавського. Вокал викладатиму. Дуже переживаю, що буде далі в Україні. І з фінансами це пов’язано, зарплата. З 1 вересня виходжу, – поділилася Матвієнко.