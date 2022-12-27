Учасниця романтичного реаліті Холостяк 12 косметолог Марина розповіла, які маніпуляції з обличчям робила. Дівчина показала себе до і після пластики та уколів краси.

Так, Марина зізналася, що робила риносептопластику, оскільки їй було важко дихати і вона не розуміла, чому у неї завжди закладений ніс. Так у неї з’явилася залежність від крапель, після чого дівчина ухвалила рішення звернутися до хірурга. До слова, у нього ж вона робила і маммопластику.

– На фото зліва мені 24 роки, а зараз мені 26… Хірург відправив мене зробити КТ, щоб зрозуміти, що відбувається всередині. Звичайно, там було викривлення носової перегородки, і, можливо, це сталося після аварії в 2017 році, коли я сильно вдарилася носом. Тому треба було робити септопластику, – поділилася учасниця Холостяка.

Каже, оскільки планувалося хірургічне втручання в ніс, вирішила одразу підправити і форму – зробити вужче. Додає, губи коле собі сама, ботокс раз у рік, одного разу заповнювала і носослізну борозду.

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