Головний герой романтичного реаліті Холостяк 12 Алекс Топольський розповів, як обрав переможницю шоу, яка вже всім стане відома сьогодні, 13 січня.

У фіналі проєкту опинилися дві учасниці – Катерина Лозовицька та Олександра Мудрая. За словами Алекса, почуття у нього були до них двох, а тому він вирішив пояснити шанувальникам свій вибір, порівнявши дівчат із яхтами.

– Якось увечері, прогулюючись містом, я побачив дві яхти, прив’язані до причалу. Одна яхта гойдалася, її носило в різні боки, в ній була якась дикість, жага до пригод, і всім своїм виглядом вона давала зрозуміти, що цієї мотузки недостатньо, щоб її втримати… У той же час, на іншій стороні була прив’язана яхта, яка дуже плавно погойдувалась, нікуди не рвалася. Створювалося таке враження, що до неї був прив’язаний невидимий якір, який утримував її в цьому спокої, – поділився Топольський.

Каже, Саша та Катя – абсолютно різні, саме як ці дві яхти. У них різні принципи, світогляд, характери. І він із ними розкривався теж по-різному.

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Додає, впевнений, що з Мудрою в основі стосунків будуть непередбачуваність, спонтанність та пристрасть.

– У Саші дуже яскраво виражене пристрасне бажання вивчення всього нового. Вона любить і радіє життю – це міцна нитка, що з’єднує її душу і серце з всесвітом. Вона – чудовий партнер із протоптування нових доріг у житті. Я переконаний, що з Сашею я залишатимуся вічно молодим. Вона буквально еліксир молодості та енергії, – зазначив Холостяк.

З Катею він відчував спокій, умиротворення, довіру та глибину – того, чого йому не вистачало в Америці, де він живе понад 10 років. Зізнається, йому імпонує родина Лозовицької та її виховання.

– Теплота, любов, культура, що панують у її сім’ї, передалися і самій Каті. Вона буде чудовою мамою, яка зможе прищепити лише найкращі цінності дитині. Її доброта є основою її характеру – це мене дуже підкуповує. З Катею в мені прокидався романтик, з Сашею у мені вирувала пристрасть. Я запитав: – Кого ти поруч із собою шукаєш насправді? Відповідь ви дізнаєтеся вже сьогодні, – наголосив Алекс.

Нагадаємо, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться фінал Холостяка 12.