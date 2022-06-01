Співачка Слава Камінська заступилася за російську мову в Україні та поділилася історією, як жила з новою дівчиною свого ексчоловіка.

Слава заявила, що не відмовляється від української мови і дуже добре нею розмовляє, але тільки коли це потрібно.

– Я одеситка. Моя рідна мова, якою я розмовляю з дитинства – російська. Це не мої проблеми, що якісь п****аси розмовляють тією ж мовою, якою я і 75% українського народу – Харків, Донецьк, Дніпропетровськ. Можна говорити будь-якою мовою, головне – розуміти одне одного. Ми ж розуміємо, – наголосила виконавиця.

Камінська сказала, що багато хто не розмовляє так добре українською мовою, як вона.

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– Гаразд, я ще можу вивчити. Моя мама – їй 65. Вона вийшла заміж за мого тата в Одесі, де ми говорили російською. Вона не може в цьому віці вивчати. Не може, не хоче, не буде. Я люблю українську і навіть почала писати на ній пісні. Але в житті розмовляю російською, – наголосила Слава.

Розповіла артистка і про те, як жила кілька днів із новою коханою свого колишнього чоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського. На початку повномасштабної війни вони всі разом опинилися в їхніх кумів.

– Я ніколи в конфлікти не лізу. Я дружу і з усіма своїми колишніми. Вона дуже хороша дівчина, заплітала Лаурі кіски. Все абсолютно нормально. Я не маю жодних претензій, ми нормально провели час. Дещо некомфортно, такого досвіду ще не було, але нормально, – зауважила Слава.

Нині Слава Камінська разом із дітьми перебуває в Нідерландах. Співачка зазначила, що вирішила виїхати з України лише через дітей.