У Росії планують випустити версію мультфільму Тачки від Pixar – подобу на анімацію назвали Копійка. По суті, це повністю крадена робота кінокомпанії зі США – у РФ свого придумати не здатні, але показати “успіхи” імпортозаміщення потрібно.

Так, уперше інформацію про пародію на “Тачки” розкрили під час пітчингу у Фонді кіно – створенням займеться компанія Гром, які спробують показати російський автопром у найкращому світлі.

Саме авто з РФ буде ключовою особливістю мультфільму – вони кататимуться автомобільним світом, над яким нависла небезпека. Утім, росіяни навіть чужі автомобілі видають за свої – приміром, той самий ЗАЗ-969 масово виробляли на Луцькому автомобільному заводі, а “в повністю російській” Lada Vesta дуже багато компонентів від Nissan і Renault.

Примітно, що герої представлятимуть концерни, які працюють у Росії – саме компанії допоможуть із фінансуванням цього мультфільму. Озвучувати автомобілі мають російські політики.

Це не перший випадок, коли росіяни крадуть у інших мультфільми – наприклад, український мультфільм Мавка. Лісова пісня з’явився в російській озвучці.