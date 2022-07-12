Музичний критик та рок-журналіст Артемій Троїцький висловився про російських артистів, які підтримують повномасштабну війну в Україні.

В ефірі телеканалу FreeДом він заявив, що публічних людей, які підтримують дії влади РФ, президент Володимир Путін активно використовує, проте ефекту від цього немає.

– Один Юрій Шевчук чи одна Земфіра, вони важать набагато більше, ніж 100 штук Ларис Доліних. Тут особливо засмучуватися не слід… Беруть участь у всіх цих ганебних пропутінських заходах саме тому, що чудово знають, що більше ніде не потрібні, а жити і заробляти гроші – хочеться. Все, що їм залишається – йти на панель і віддаватися за ці патріотичні гроші, – зазначив Троїцький.

Каже, не відчуває жодного жалю до цих артистів і радий, що серед них практично немає його друзів та знайомих.

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Раніше російський музикант Юрій Шевчук розповів про ставлення росіян до війни в Україні. Сам він критикує дії влади РФ.

Артист зізнався, що боїться, що жителів РФ зможе навчити любити і цінувати світ тільки така ж війна як в Україні. Також він зазначив, що росіяни – не раби, просто вони перебувають в окупації і серед них також є герої.

Фото: Артемій Троїцький