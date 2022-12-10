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Заліз у чужий будинок і ловив “злочинців”: Богдан Буше зізнався, що потрапляв у поліцію

10 Грудня 2022, 15:02
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Богдан Буше
Джерело: Новий канал

За лаштунками Improv Live Show (Новий канал) блогер та актор Богдан Буше розповів, як загримів до поліцейського відділку через гру у фільм Сам удома.

Кумедна історія сталася у дитинстві – Буше із друзями заліз у будинок, де, як їм здалося, ніхто не живе.

– Облаштувалися в тому будинку, ніби на своїй базі. Провели так кілька тижнів. Як потім виявилось, – там жили люди, які просто виїхали на літо. Але ж будинок на вигляд був ніби закинутий. Ми б ніколи не подумали, що там хтось мешкає.

Improv Live Show (Новий канал)

Фото: Новий канал

Щодня протягом кількох тижнів Буше разом із друзями ходив туди розважатися.

Зараз дивляться

– Якось приходимо на “наше місце” й бачимо, що там хтось був. Столи пересунуті, валяються пляшки з-під пива, все стоїть не так, як завжди. Ми вирішили, що це хтось зазіхнув на нашу територію. Почали вигадувати, як зловити цих зловмисників, придумали “план-перехоплення”, як у фільмі Сам удома. Поставили драбину, щоб під час відкриття дверей вона впала, спиляли сходинку, аби, коли наступлять на неї, нога провалилася, – згадує блогер.

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Коли підготовка була завершена, хлопці вирішили перепочити. Аж тут один із них почув, що під вікнами хтось ходить.

– Друг, який підпилював сходинку на вулиці, закричав нам: “Хлопці, поліція!” Я одразу побіг до виходу, де стояла драбина. Відчинилися двері, і вона впала просто переді мною. Побіг в іншу сторону, але нас усе ж спіймали й відвезли до відділку.

Чому? Ми взагалі нікому не заважали, все було тихо. Але якось сусідка поскаржилася, що хтось шумів уночі. Судячи з усього, там відбулася гучна вечірка, як вона розповідала. Ми, звісно, це заперечували, бо нам тоді було по 12-14 років. Попри це, на нас оформили протокол, викликали батьків, а потім відпустили, – розповідає Богдан Буше.

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