Залишилися за бортом: Брежнєву і Джанабаєву не покликали на сімейне свято Меладзе

Популярних артисток Віру Брежнєву та Альбіну Джанабаєву не покликали на сімейне свято Меладзе.

Мама братів Меладзе Неллі святкувала 87-річчя. На святі був присутній її чоловік Шота Меладзе, з яким вони разом 59 років. Також за столом були присутні їхні сини Валерій і Костянтин, їх внучка Аріна Меладзе (дочка Валерія).

Саме Аріна опублікувала відео, на якому Валерій радісно підспівує З днем ​​народження тебе англійською, а Костянтин знімає відео.

Однак на святі не були присутні невістки Неллі Меладзе – Джанабаєва і Брежнєва.

Дочки Валерія Меладзе Інга, Софія та Аріна перебувають не в найкращих стосунках з Альбіною через те, що продюсер колись зрадив їх мамі – Ірині Меладзе.

Судячи із соцмереж, Джанабаєва присвятила вечір live-виступу на радіо, а Брежнєва зараз перебуває закордоном.

За дивним збігом обставин, Валерій та Констянтин Меладзе нині одружені на співачках, які раніше співали у гурту Віа Гра. Зокрема брати заради нового кохання, залишили своїх дружин.

У 2015 році про роман Констянтина Меладзе та Віри Брежнєвої стало відомо загалу. Екс-дружина композитора Яна зізналася, що чоловік їй давно зраджував зі співачкою.

Доволі схожа історія кохання була та у Валерія Меладзе та Альбіни Джанабаєвої. Вона доволі довгий час була його бек-вокалісткою. Саме у ті часи вона народила свого первістка, проте співачка довго тримала в таємниці, хто саме батько її сина.

До моменту розкриття таємниці батьківства Валерій та його перша дружина Ірина перебували в законному шлюбі. Дружина Валерія Меладзе пізніше ділилася, що для неї це було справжнє потрясіння, бо була з Альбіною в дружніх стосунках. У 2013 році Джанабаєва завагітніла вдруге, проте лише через чотири роки Валерій зізнався публіці, що він закоханий у співачку, і в них стосунки.