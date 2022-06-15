Всесвітньо відомий корейський кей-поп гурт BTS оголосив про свій тимчасовий розпад. Усі семеро учасників заявили, що хочуть зосередити свої сили на сольній кар’єрі.

Про це музиканти заявили під час святкування річниці бойз-бенду.

За словами зірок, вони тимчасово припинять виступати разом. Проте багато музикантів після такого рішення не з’єднувалися.

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Після гучної заяви BTS музичний лейбл Hybe прокоментував слова своїх підопічних.

– BTS не беруть перерву. Наразі учасники приділятимуть більше уваги сольним проєктам, – додали в компанії.

Лідер гурту репер RM також вказав на великий мінус усіх популярних кей-поп колективів.

– Я завжди думав, що BTS відрізняється від інших гуртів, але проблема в K-Pop-групах – вони не дають тобі часу, щоб дозріти. Ти маєш постійно творити музику, — сказав артист.

Багато фанатів вважають, що провиною цьому є необхідність у проходженні служби в армії Південної Кореї – найстарший учасник гурту Чин до кінця року має вирушити на дворічну службу.

26-річний музикант Чимін також прокоментував розпад свого гурту.

– Я думаю, що ми зараз переживаємо важкий період, оскільки намагаємося знайти свою ідентичність, і це виснажливий і довгий процес, – сказав артист.

Раніше у BTS були короткі перерви у роботі – у 2019 році та на початку грудня 2021 року.