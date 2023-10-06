Хореограф Євген Кот зізнався, що самі військові сказали йому не квапитися до лав ЗСУ. Вони переконали його, що в тилу він може зробити для фронту навіть більше. До того ж у військовому квитку в нього є позначка “обмежено придатний” через велику кількість травм та проблеми з судинами. Ще Євген Кот підпадає під бронь.

– На даний момент я викладач університету культури і мистецтв. Викладачам зараз не присилають повістки, – пояснив Євген Кот в розмові зі Славою Дьоміним.

При цьому танцівник запевнив, що не від кого не ховається, тому допускає можливість повістки і служби. Хоча і зізнався, що ця думка лякає.

– Страшно всім – навіть суперпрофесіоналам, навіть нашим кіборгам і всім воїнам страшно, бо це не на прогулянку вийти, – вважає артист.

Його дружина – танцівниця Наталія Татаринцева – поділилася, що не хотіла б відпускати чоловіка на війну, проте, і не зупинятиме його.

Зараз дивляться

– Не буду лишати, падати на коліна, в шмарклі-сльози. Я скажу: “Роби так, як ти вважаєш”. Але я, звісно, не хочу, – поміркувала артистка.

Тренерка та чотириразова чемпіонка світу з полденсу додала, що вважає себе реалісткою. Тому діє відповідно до ситуації, думаючи про майбутнє та розвиток.

Фото: Євген Кот