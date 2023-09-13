Співачка та блогерка Анна Трінчер не приховує від шанувальників різних інцидентів, що трапляються з нею. В сториз виконавиця опублікувала момент свого падіння зі сцени. Це сталося під час її виступу на весільному концерті.

Трінчер з гумором підписала це відео, зазначивши, що дуже віддана своїй професії. На записі видно, що співачка іде сценою, доходить до сходинок, спіткається і падає. За кадром чути, як хтось повідомляє їй, що вона упала. На щастя, жодних наслідків для здоровʼя виконавиця не отримала.

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Для виступу Анна Трінчер обрала темний комбінезон до тіла зі стразами та спокусливим декольте, на ноги взула світлі босоніжки на шпильках, всипані камінцями. Відео співачка супроводила власною піснею Очі та зробила стопкадри падіння, певно, аби фанати могли краще роздивитися, що сталося.

Також блогерка не цурається відвертих питань і нещодавно розповіла, де в неї був найкращий секс.