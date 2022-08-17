Співачка Джамала зізналася, чи вірить у те, що Крим буде звільнено від російських окупантів. Також вона розповіла, чи залишились у неї родичі на півострові та який настрій там у людей.

В ексклюзивному інтерв’ю програмі Вікна-новини Джамала сказала, що дуже хотіла б, щоб її діти побачили рідний півострів і те, що бачила вона в дитинстві – будинок її сім’ї, сади, культуру та могили предків.

– Коли вони виростуть, вони мають знати історію своїх предків. Це дає розуміння, хто ти і звідки ти. Якщо ти точно знаєш своє коріння, ти йдеш життям як цілісна особистість, – наголосила співачка.

Каже, в неї залишилося багато родичів у Криму і попри ситуацію, що склалася, люди там усвідомлюють важливість не втратити себе.

Зараз дивляться

– Для цього потрібно чітко знати, що окупація не назавжди, це тимчасово. Ті люди, які там, у великій небезпеці, бо за будь-яку правду, мітинг чи навіть неправильну книжку у бібліотеці їм загрожує в’язниця чи розправа, – зазначає артистка.

Джамала наголосила, що ми маємо цінувати тих, хто там залишається і стоїть фронтом зсередини. Каже, крок за кроком люди там будують основу для повернення Криму під контроль України.

Зазначимо, зараз Джамала перебуває у Польщі, оскільки вона візьме участь у Танцях з зірками. Варто зазначити, що на польському шоу збиратимуть гроші для українців.

Джамала сказала, що ця умова була головною для неї.