Співачка Тіна Кароль похвалилася врожаєм з власного городу.

В Instagram-stories виконавиця оприлюднила фото, на якому постала з підрослими огірками. У кадрі Тіна Кароль з’явилася в домашньому образі та без макіяжу.

Артистка не стала приховувати радості від хорошого врожаю, а тому має дуже задоволений та усміхнений вигляд.

Також Тіна Кароль показала трохи свого саду, де ростуть гортензії та лаванда. Колись виконавиця говорила, що любить поратися в землі.

Тіна Кароль – не єдина артистка, яка пишається своїм урожаєм. Так, нещодавно співачка Злата Огнєвіч показала, що вирощує на підвіконні у своїй квартирі.

Виконавиця розповіла, що вже за кілька днів у неї будуть броколі та показала мікрогрін.