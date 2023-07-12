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Задоволена й усміхнена: Тіна Кароль похизувалася врожаєм із городу

12 Липня 2023, 13:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тіна Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль похвалилася врожаєм з власного городу.

В Instagram-stories виконавиця оприлюднила фото, на якому постала з підрослими огірками. У кадрі Тіна Кароль з’явилася в домашньому образі та без макіяжу.

Тина Кароль

Артистка не стала приховувати радості від хорошого врожаю, а тому має дуже задоволений та усміхнений вигляд.

Також Тіна Кароль показала трохи свого саду, де ростуть гортензії та лаванда. Колись виконавиця говорила, що любить поратися в землі.

Тина Кароль сад

Тіна Кароль – не єдина артистка, яка пишається своїм урожаєм. Так, нещодавно співачка Злата Огнєвіч показала, що вирощує на підвіконні у своїй квартирі.

Виконавиця розповіла, що вже за кілька днів у неї будуть броколі та показала мікрогрін.

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