Київський гурт Junket планував виступити в Одесі 9 червня з благодійним концертом у місцевому закладі More Music Club.

Але його скасували після того, як музикантів затримали на вокзалі працівники ТЦК, а артистів відправили до військової частини.

Нині цю ситуацію активно обговорюють у соціальних мережах.

Що кажуть музиканти?

За словами учасника гурту Дмитра Сазонова, Junket планував дати благодійний концерт для збору коштів для постраждалих жителів Херсонщини.

Він розповів, що їх затримали біля Одеського вокзалу, щойно вони вийшли з потягу та перейшли дорогу. Спершу їх зупинив правоохоронець та попросив показати документи. Згодом там з’явилися, ймовірно, представники територіального центру комплектування.

— Люди у військовій формі, ще раз перевірили наші дані. В мене є документ про відстрочку, тому мені сказали “цей нам не цікавий”, можу йти по своїх справах, тим паче з таким “животиком”, а хлопців наполегливо запросили пройти в автобус, котрий відвезе їх на звірку, – розповів Дмитро.

Згодом у Сазонова зник зв’язок з колегами. Через друзів він знайшов музикантів та передав їм воду та їжу.

Зі слів хлопців, у них вилучили телефони і вони станом на 15.00 в день прибуття вже пройшли військово-лікарську експертизу. Один з музикантів начебто скаржився на біль, але усім нібито сказали, що вони “абсолютно здорові”.

Сазонов сказав, що музикантів тримали до 19.00, потім віддали телефони і сказали, що за пів години вони виїжджають на навчання в елітну частину десантно-штурмових військ.

Як пояснюють у ТЦК?

В Одеському обласному ТЦК повідомили, що музиканти отримали повістки “для звірки даних”.

— Зазначені військовозобов’язані чоловіки призовного віку від початку проголошення мобілізації не з’являлися до центрів комплектування за місцем реєстрації, що було засвідчено загальною всеукраїнською базою даних військовозобов’язаних, – пояснили у ТЦК.

Там зазначили, що один із представників гурту мав при собі документи про відтермінування призову за мобілізацією, тому до нього “питань не було”. Решта отримали запрошення на проходження процедури уточнення даних та медичного огляду.

Як пояснили у ТЦК, музикантів призвали на військову службу та зараховали до команди відправки, адже у них не було підстав для відтермінування призову. Коли вони прибули до зазначеної військової частини, то не пройшли профвідбір першочергової потреби війська.

— З метою оптимізації використання мобілізаційного ресурсу, було ухвалено рішення спрямувати їх за основним фаховим профілем, – додали у ТЦК.

Також там повідомили, що найближчим часом музиканти доєднаються до особливого підрозділу 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка Культурний десант, де, як вказали у ТЦК, “виконуючи свій мобілізаційний обов’язок зможуть реалізувати себе, зокрема, за основним видом діяльності – культурно-просвітницьким, музичним”.

Фото: Junket