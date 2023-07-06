Уночі 6 липня Росія здійснила ракетний удар по Львову. На жаль, є загиблі та постраждалі. Терористичний акт активно обговорюють у мережі, як користувачі, так і зірки.
Реакція зірок на нічний обстріл Львова 6 липня – далі в матеріалі.
Океан Ельзи висловили співчуття родинам і близьким загиблих через черговий теракт із боку РФ.
– Львів. Сьогодні вночі російська ракетна атака на житлові будинки. Щирі співчуття родинам і близьким загиблих, – підписали відео з місця подій артисти.
Гурт Друга Ріка поспівчував жителям міста.
– Співчуваємо і поділяємо ваш біль. Росія має бути знищена, – заявили музиканти.
Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво показав важке відео з місця події.
– Який жах… Львів, мені так шкода… просто тварини, це жах… – прокоментував подію кулінар.
Актриса Наталка Денисенко показала зруйновані будівлі у Львові.
– Львів, мої щирі співчуття. Де набрати тих нервових клітин? – задалася питанням зірка.
Лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук поміркував про мотиви та наслідки ракетного обстрілу Львова.
– Черговий теракт, чергова спроба залякати, зруйнувати, знищити… цього разу – у моєму рідному Львові… Але кожна страшна дія російських терористів тільки зміцнює нашу волю до перемоги, і робить нас сильнішими… Щирі співчуття рідним і сім’ям загиблих, – заявив Святослав.
Настя Каменських нагадала, що це далеко не перший терористичний акт з боку Росії.
Співачка Ірина Федишин заявила, що у неї немає слів.
– За все прийде розплата. Смерть ворогам! – заявила артистка.