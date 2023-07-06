Уночі 6 липня Росія здійснила ракетний удар по Львову. На жаль, є загиблі та постраждалі. Терористичний акт активно обговорюють у мережі, як користувачі, так і зірки.

Реакція зірок на нічний обстріл Львова 6 липня – далі в матеріалі.

Океан Ельзи висловили співчуття родинам і близьким загиблих через черговий теракт із боку РФ.

– Львів. Сьогодні вночі російська ракетна атака на житлові будинки. Щирі співчуття родинам і близьким загиблих, – підписали відео з місця подій артисти.

Гурт Друга Ріка поспівчував жителям міста.

– Співчуваємо і поділяємо ваш біль. Росія має бути знищена, – заявили музиканти.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво показав важке відео з місця події.

– Який жах… Львів, мені так шкода… просто тварини, це жах… – прокоментував подію кулінар.

Актриса Наталка Денисенко показала зруйновані будівлі у Львові.

– Львів, мої щирі співчуття. Де набрати тих нервових клітин? – задалася питанням зірка.

Лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук поміркував про мотиви та наслідки ракетного обстрілу Львова.

– Черговий теракт, чергова спроба залякати, зруйнувати, знищити… цього разу – у моєму рідному Львові… Але кожна страшна дія російських терористів тільки зміцнює нашу волю до перемоги, і робить нас сильнішими… Щирі співчуття рідним і сім’ям загиблих, – заявив Святослав.

Настя Каменських нагадала, що це далеко не перший терористичний акт з боку Росії.

Співачка Ірина Федишин заявила, що у неї немає слів.