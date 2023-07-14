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За вільні стосунки: Нікітюк розповіла про вподобання в чоловіках і плани на дітей

14 Липня 2023, 10:46
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Леся Нікітюк

Ведуча Леся Нікітюк відверто розповіла про своє особисте. Зірка рідко ділиться своїми думками на такі теми, але робить це зі своїм фірмовим гумором.

Так, Лесю в Instagram запитали, чи є в неї зараз пара – як виявилося, Нікітюк за вільні стосунки без прив’язок.

– Серйозні стосунки закінчилися минулого року – ну ви ж читали про режисера й оператора? – віджартувалася ведуча.

нікітюк

Публічність і популярність може позначитися на стосунках – артистка розповіла, яким має бути чоловік поруч із нею.

– Йому потрібно бути впевненим і розуміти, що це моя робота. Йому ж будуть час від часу ставити запитання на вулиці: це ж ви Лесин хлопець, так? Прикольно, вам пощастило, – додала Леся.

Підписники також торкнулися теми дітей – зараз Нікітюк 35, і вона все ще не є мамою.

– Звичайно, у мене є в планах дитина. Я дуже люблю дітей, а племінниці переживають, що коли в мене з’являться свої діти, то я їх буду менше любити. Але це не так – я буду любити всіх, – зізналася Леся.

Нікітюк

Так ведуча вкотре розвіяла чутки про роман. Раніше один з блогерів заявив, що Нікітюк мала роман із впливовою людиною з шоубізнесу, яка допомагала їй просуватися кар’єрними сходами. Зірка з гумором відреагувала на заяви, і жартома зізналася, що зустрічається з оператором або зі звукорежисером.

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