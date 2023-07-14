Ведуча Леся Нікітюк відверто розповіла про своє особисте. Зірка рідко ділиться своїми думками на такі теми, але робить це зі своїм фірмовим гумором.

Так, Лесю в Instagram запитали, чи є в неї зараз пара – як виявилося, Нікітюк за вільні стосунки без прив’язок.

– Серйозні стосунки закінчилися минулого року – ну ви ж читали про режисера й оператора? – віджартувалася ведуча.

Публічність і популярність може позначитися на стосунках – артистка розповіла, яким має бути чоловік поруч із нею.

– Йому потрібно бути впевненим і розуміти, що це моя робота. Йому ж будуть час від часу ставити запитання на вулиці: це ж ви Лесин хлопець, так? Прикольно, вам пощастило, – додала Леся.

Підписники також торкнулися теми дітей – зараз Нікітюк 35, і вона все ще не є мамою.

– Звичайно, у мене є в планах дитина. Я дуже люблю дітей, а племінниці переживають, що коли в мене з’являться свої діти, то я їх буду менше любити. Але це не так – я буду любити всіх, – зізналася Леся.

Так ведуча вкотре розвіяла чутки про роман. Раніше один з блогерів заявив, що Нікітюк мала роман із впливовою людиною з шоубізнесу, яка допомагала їй просуватися кар’єрними сходами. Зірка з гумором відреагувала на заяви, і жартома зізналася, що зустрічається з оператором або зі звукорежисером.