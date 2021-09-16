Став відомий ще один претендент, який боротиметься за серце головної Холостячки країни й української співачки Злати Огнєвіч. Їм став психолог і блогер Роман Свечкоренко.

Продюсери романтичного реаліті-шоу Холостячка продовжують знайомити глядачів із учасниками проекту, які спробують завоювати увагу Злати Огнєвіч.

Роману Свечкоренко 31 рік. Близько чотирьох років чоловік займається психологією та вважає себе фахівцем в області жіночого щастя.

Роман їздить у тури по містах, збирає повні зали, розробляє онлайн-курси й авторські майстер-класи. Своїм життям і думками він активно ділиться в соціальних мережах. І, судячи з усього, в нього це непогано виходить. У Instagram на Свечкоренко підписано майже мільйон користувачів.

У Романа є донька Мія. Він зізнається, що вона – найголовніше в його житті, та проводить із нею весь свій вільний час.

– Бути хорошим батьком – це проявляти свою любов до дитини через увагу. Заради доньки я перенесу або відміню будь-яку зустріч. Свою дитину я завжди ставлю в пріоритет, – зазначив психолог.

Також він сказав, що сім’я – це дуже важливо, тому Свечкоренко вірить у любов і вважає, що проект Холостячка стане для нього доленосним.

– Для мене сім’я – це дуже важливо. І в мене взагалі немає сумнівів, що зі Златою можна побудувати міцні стосунки. Впевнений, у нас це вийде, – заявляє учасник.

Прем’єра реаліті-шоу Холостячка 2 відбудеться вже 17 вересня на телеканалі СТБ о 19.00.