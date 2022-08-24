Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук на День Незалежності України побував на Сході. Там він провів час із українськими військовими.

В ефірі телемарафону Єдині новини Святослав сказав, що перебуває на передній лінії фронту. Де саме – сказати не може з метою безпеки.

– Скажу тільки, що це східна ділянка фронту. Настрій у хлопців відмінний. Вони всі вмотивовані, заряджені. Пропоную, щоб ми разом усі привітали Україну! Слава Україні! Героям слава! – сказав Вакарчук, навівши камеру на військових.

Упевнений, наразі багато людей змінили ставлення до незалежності.

Зараз дивляться

– Ми всі зрозуміли, навіть ті, хто цього не усвідомлював раніше, що за незалежність треба боротися. Що це не те, що тобі просто дарують, і це не те, що дається у спадок… А потім її треба, як дитину, оберігати все життя, виховувати та захищати. Думаю, зараз це розуміють усі, особливо ці хлопці, з якими я сьогодні зустрічаюся, – наголосив Вакарчук.

Артист згадав свій перший День Незалежності в 1991 році. Тоді його тато мав стосунки до подій при владі, що відбувалися, і його навіть хотіли заарештувати.

– Але закінчилося все добре, 24 числа у Верховній Раді була проголошена Незалежність. Я зустрів її на вулицях Львова із щастям. Наступного дня, будучи студентом, поїхав із одногрупниками до табору. Сьогодні домінує почуття гордості. Не можу сказати, що багато приводів для радості, хоча мені приємно перебувати з хлопцями, але коли ти розумієш, скільки людей загинуло і гине. Не до радості, але до гордості. У нас найкраща країна в світі, – наголосив Вакарчук.

Упевнений, ми переможемо, просто потрібно потерпіти і кожному зробити свою справу.