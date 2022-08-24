Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV зізнався, що зрозумів за шість місяців повномасштабної війни, і коли відчував найбільший страх із 24 лютого.

Також музикант розповів про збирання коштів, яке колектив відкрив для поранених воїнів з Азовсталі.

Олег каже, що у зв’язку з болючими подіями, які щодня наразі відбуваються через російських фашистів, насправді починаєш розуміти – кожен момент важливий, і потрібно цінувати кожну мить свого життя.

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– Найбільше зараз, мабуть, як і кожному українцю, хочеться перемоги та миру для України. Про це думки щохвилини. Українці зараз як ніколи всі об’єднані. За нами перемога, і ми йдемо до неї, – упевнений Псюк.

Зізнається, з першого дня війни щодня – страх. 24 лютого – особливо, оскільки вторглася РФ.

– До кінця було незрозуміло, що відбувається, особливо коли чуєш вибухи. Як можна бути спокійним, коли у твоїй країні – війна? І зараз є постійне відчуття страху за своїх друзів та рідних, які перебувають в Україні. Бо ти не знаєш, куди прилетить наступного дня, і куди влучить ракета. Ми бачили неодноразово, які нелюди ці російські військові, – зазначив артист.

Додає, що у війні винні усі, хто мовчить про неї. Каже, що друзів серед росіян не має.

– Звичайно, як і всюди – є добрі, адекватні люди. І ті, хто не підтримує війну в Україні серед росіян, ми їх чули у соцмережах, – наголосив Олег.

Зараз багато слів для українців набули нового сенсу, наприклад, таких як: град, краб, розтяжка. Особисто для гурту таке слово – патрон.

– Ми дізналися про пса на ім’я Патрон, який став символом Міжнародного координаційного центру з гуманітарного розмінування, створеного МВС України. Тому патрон може асоціюватися і з такими от маленькими захисниками, – розповів артист.

Лідер Kalush Orchestraвизнав, що досі їхній гурт не виступав для ЗСУ, не було можливості, проте все попереду. Попри це, у День Незалежності України колектив запустив збір коштів на реабілітацію бійців із Азовсталі.

– 24 серпня, протягом 24 годин, ми закликаємо своїх підписників у соцмережах задонатити по 24 грн – всі зібрані кошти підуть на реабілітацію наших військових. Надіслати кошти можна за посиланням, – пропонує Псюк.

Зазначимо, що Kalush Orchestra представляли Україну на Євробаченні 2022 і посіли перше місце. Під час свого виступу гурт звернувся до Європи із закликом врятувати Маріуполь та військових з Азовсталі.

Попри те, що організатори конкурсу могли розцінити це як політичний заклик, колектив не побоявся дискваліфікації і скористався можливістю звернутися по допомогу.