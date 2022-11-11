Третій випуск Холостяка 12 з Алексом Топольським був сповнений емоцій. Стосунки дівчат у будинку дали тріщину, а Холостяк наважився на перший поцілунок. Кого Алекс запросив до себе додому, а хто з’явився на церемонію в одній білизні? Як пройшов третій випуск Холостяка 2022, читайте у матеріалі.

Конкуренція на стадіоні

Третій випуск Холостяка 12 стартував зі змагання учасниць. Дівчата прийшли на стадіон, де їм запропонували перевірити сумісність із Алексом Топольським – в інтересах, переконаннях і моральних цінностях.

Учасниці влаштували забіг – після кожного кола вони підбігали до спеціальних столиків із картками, в яких було описано ситуацію чи запитання. За підсумками змагання дівчата змогли перевірити, наскільки їхні погляди збігаються із думкою Холостяка.

Зараз дивляться

На фініші забігу на дівчат чекали картки із завданнями. І вибір цих карток зміг сказати про учасниць значно більше. Хтось мав можливість усунути суперницю, комусь довелося замовкнути на тиждень, а хтось вирішив злити Холостякові недоліки конкуренток.

Найбільше погляди на життя Алекса збіглися з Сашиними. Але на побачення вирушила Аміна — вона викрала один бал у конкурентки і таким чином вирвалася в лідери. Марина теж не розгубилася і скористалася карткою, щоби приєднатися до них.

Дрифт на трьох

Для побачення Алекс підготував Аміні та Марині урок екстремального водіння. Спочатку інструктор провів майстер-клас і прокотив їх із вітерцем, а потім дівчата з Холостяком самі сіли за кермо.

Після дрифтингу Топольський із учасницями вирушили перекусити. Під час індивідуального спілкування з Холостяком Марина зізналася, що у 15 років втекла з дому – потай від батьків забрала документи зі школи та поїхала навчатися до Харкова. Розмова була дуже відвертою, і Алекс Топольський розповів Марині про загибель свого батька – два роки тому чоловіка збив автобус.

Після розмови з Аміною Алекс відзначив природність і позитив дівчини, але також зауважив, що йому не вистачило глибини.

Троянди Холостяк вирішив притримати до церемонії – дівчата повернулися до будинку з порожніми руками.

Кого Холостяк покликав додому

Григорій Решетник запропонував дівчатам уявити, що вони вже живуть із Холостяком, і надіслати йому фото, яке спонукало б його швидше прийти додому. Учасниці сприйняли завдання з азартом – робили знімки у ванній, басейні чи ліжку.

Найбільше виділилася Єлизавета, яка сфотографувалася оголеною в душі. Саме Лізу Топольський запросив до себе додому та познайомив із кумом і похресником.

Єлизавета виявилася різнобічною особистістю, що змусило Славу Дьоміна насторожитися.

— Було відчуття, що вона десь свої захоплення додумала. Мені здається, це забагато, хоча все може бути. Якщо все це справді присутнє у її житті, то Алексу не буде з нею нудно, — зазначив Дьомін.

Вечір із друзями закінчився поцілунком Алекса та Лізи у щічку – саме таке бажання вони програли в Alias. У будинок Ліза повернулася з трояндою.

Перші сварки у домі

Цього тижня дівчатам не сподобалися правила господині Саші. Вони звинуватили її в гордовитому ставленні до інших учасниць та сприйнятті їх як прислуги.

Саша вимагала від дівчат готувати їй вівсянку вранці, робити масаж і макіяж. Така “королівська” позиція вивела дівчат із себе.

— Сашо, дуже просимо тебе ставитись по-людськи та поважати кордони кожного, — сказала Аліна.

Іскра у Львові

Топольський запросив Сашу до Львова – прогулятись вуличками свого дитинства. Вони відвідали будинок, де виріс Холостяк, а також спортзал, де займався Алекс.

Під час чаювання Саша розповіла про свої минулі стосунки. Теплий вечір зблизив пару і в якийсь момент Алекс намагався поцілувати дівчину в губи, але вона вивернулася.

– Я хотіла його поцілувати. Але я даю нагоду чоловікові відчути себе мисливцем, якому важливо бути головним, бути завойовником. Бути людиною, яка виявила ініціативу. На перших етапах – я дівчина, якої потрібно домагатися, для мене це важливо, – пояснила свою поведінку Саша.

Попри це Топольський вручив їй троянду.

Напередодні церемонії троянд Холостяк покликав на індивідуальне спілкування Віку, Катю та Роксолану.

Потім він вирішив виконати бажання Юлі, яка цього тижня мала білу троянду. Алекс відтворив для дівчини романтичну атмосферу її фотографії, а потім подарував їй повільний танець.

На церемонію троянд учасниці прийшли в елегантних чорних сукнях. А от Єлизавета з’явилася у мереживній білизні – таке завдання вона отримала під час змагання на стадіоні.

У 3 випуску Холостяк вручив червоні троянди Саші, Лізі, Юлі, Олі, Юлі, Саші, Віці, Каті та Марині.

Господинею будинку стане Аліна, а скористатися останнім шансом доведеться Аміні. Наступного тижня Топольський виконає бажання Роксолани.