Дружина британського принца Чарльза, герцогиня Корнуольська Камілла, захворіла на коронавірус.

Наразі вона перебуває на самоізоляції. За даними іноЗМІ, 74-річна Камілла щеплена трьома дозами вакцини від Covid-19.

Варто зазначити, що інформація про її зараження з’явилася через кілька днів після того, як у принца Чарльза підтвердився коронавірус.

У Камілли тести спочатку були негативні, тому вона продовжувала брати участь у низці громадських заходів. За два дні до зараження принц бачився з Єлизаветою II, але у королеви жодних симптомів захворювання відтоді не виявилося.

Раніше стало відомо, що герцогиня Камілла отримає одну з найвідоміших коштовностей із британської скарбниці, коли стане королевою-консортом.

Каміллі дістанеться корона королеви-матері Єлизавети, яка була виготовлена з платини. Вона прикрашена 2,8 тис. діамантів і дорогоцінним каменем Кохінур. Індійський алмаз вагою 105,6 карата потрапив до Британії в середині XIX століття як подарунок для королеви Вікторії.

У цій короні Єлизавета була коронована разом зі своїм чоловіком Георгом VI 12 травня 1937 року. Коштовність була виготовлена спеціально для королеви-консорта.